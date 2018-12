‘Soms denken mannen door mijn winkel dat ik een prostituee ben of zo’

De kookschool van oom Iwan: ‘Rijst? Dat was iets voor de varkens!’

13:35 Zonder Den Haag zouden we niet kunnen genieten van Jamie Oliver of van de gerechten van sexy kookgodin Nigella Lawson. Het was namelijk écht een Hagenaar die de Engelsen leerde koken. Het fascinerende verhaal is opgetekend in een boek: De kookschool van oom Iwan.