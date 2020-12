Soms maakt een opgedoken pannendeksel het verschil

Video Film over wanhopige Sjoerd in lockdown wint festival: ‘Laat wanhoop zien die we allemaal onderdruk­ken’

22 december De film ‘Glassex’ heeft het Haagse filmmakersfestival 72hrs The Hague Film Contest gewonnen. ,,Het gaat over de totale wanhoop die we nu allemaal onderdrukken.” En een knipoog naar Hans Scheepmaker, die dit jaar overleed aan een wespenaanval.