Son Mieux maakte beste Haagse song in 2018

Effectief ADO moeiteloos langs pover Willem II

14 december ADO Den Haag kende vanavond weinig moeite met Willem II. De Hagenaars waren in Tilburg bijzonder effectief en liepen uit naar een ruime zege (0-3). De ploeg van Fons Groenendijk komt daardoor in de veilige middenmoot. Willem II blijft bungelen in de degradatiezone.