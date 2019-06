Songfestival toch te hoog gegrepen voor Den Haag

Na de winst van Duncan Laurence op het liedjesfestijn stak wethouder Richard de Mos zijn ambities voor de stad niet onder stoelen of banken. Den Haag organiseerde eerder al het songfestival in 1976 en 1980 en dat zou nu weer kunnen, vond hij. Maar waar dan? Na bestudering van de gestelde eisen van de organisatie komt de wethouder er nu dan toch op terug.

Het festival is te groot gegroeid voor het Congrescentrum (nu World Forum) waar het destijds werd georganiseerd. De stad heeft nog het ADO Den Haag-stadion en het Malieveld als locatie overwogen, maar ook dat blijkt qua tijd en kosten niet haalbaar. ,,Wij kunnen niet anders dan concluderen dat dit niet haalbaar is. In dezelfde periode is Den Haag gaststad van de landelijke viering van Bevrijdingsdag en is het ADO Den Haag-stadion volop in gebruik”, concludeert de gemeente.