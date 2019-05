Songfestival van 2020 in Den Haag? Dat idee is wausâh dan waus

Maar wacht even: we hebben een veld! Het Malieveld zal in de nabije toekomst meer en meer worden gebruikt voor grote evenementen en concerten. Wat heet: de hele omgeving wordt omgekat tot evenemententerrein. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Een grasveld naast het ov, waar vindt je dat? Nergens. De locatie is vanuit veel plekken te bereiken en heeft bewezen tienduizenden bezoekers makkelijk aan te kunnen. En niet alleen het veld: ook de organisatie. Da’s een belangrijke troef als we een gooi doen naar Eurovisie 2020: wij weten hoe we een tent op moeten zetten. Dat geeft grote kansen, hoewel ze tot nu toe altijd in een hal zijn gaan zitten met dat hysterische gedoe. Waarmee ik het enthousiasme enigszins wil dempen.