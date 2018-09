Sophia als zwarte actrice in Mamma Mia!: ‘Kleur is in mijn leven geen issue’

InterviewIn de historie van Mamma Mia! is het nieuw: een zwarte actrice in de rol van een van de hartsvriendinnen van moeder Donna. Maar voor Sophia Wezer is daar niets vreemds aan. Eerder was de 45-jarige actrice ook in Chicago en Grease al de eerste zwarte actrice in een ‘witte’ rol. ,,Ik ben in dat opzicht nogal kleurenblind.’’