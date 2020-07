Sophia Kinderziekenhuis krijgt houten boot met zeeaquarium bij entree van ADO-supporters

Het ingezamelde bedrag moest volgens de initiatiefnemers naar een doel gaan dat ‘tastbaar’ was voor de kinderen. ,,We zeiden tegen het kinderziekenhuis dat we graag aan zoiets het geld wilden besteden”, vertelt Jacco van Leeuwen, voorzitter van Supportersvereniging Haagsche Bluf. Zelf kreeg hij het idee om een aquarium te maken. ,,Kinderen komen niet voor een krasje bij ze binnen, maar voor iets ernstigers. Een aquarium brengt rust, trekt de aandacht. Ze zien visjes; een Nemo, een Dora.”



Dat idee viel in goede aarde. Inmiddels is het uitgedacht tot een zeeaquarium in een daaromheen gebouwde boot, die bij de ingang van het ziekenhuis moet komen. ,,Waar ze op kunnen klimmen, omheen lopen.”