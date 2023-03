Sören de Witte helpt Arnemuiden met hattrick aan gelijkspel tegen HTTV-070

Hackenberg kende een wat stroeve start van de competitie, maar noteerde tegen de Hagenaars zijn eerste winstpartij toen hij met 14-12 in de vierde game won van Van der Hoeven. Hij had nog uitzicht op meer. Zo moest hij tegen Charlie Vierling pas in de vijfde game het hoofd buigen. Emiel de Rijke verloor in vier games van Vaders en Vierling, maar won met 3-1 van Van der Hoeven. De Witte en De Rijke verloren in het dubbelspel met 3-1.