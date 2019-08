Sorry Robert, maar het wordt vanaf maandag nóg aantrekkelijker om met mijn bolide naar het werk te gaan

Vervoerswethouder Robert van Asten hoopt dat wij, automobilisten, van de maandenlange afsluiting hebben geleerd dat we de tunnel helemaal niet nodig hebben. Dat we hebben ervaren dat we ook prima met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad kunnen komen. 'Nu deze Hagenaars hebben ervaren dat het ook anders kan, hoop ik dat ze daar in het vervolg vaker voor kiezen,' zei hij vrijdag in deze krant. 'Het idee van iedereen in een eigen auto, daar moeten we uiteindelijk steeds meer vanaf.'