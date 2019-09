SP en HSP eisen opheldering over telefoontje wethouder De Mos met Rotterdam over songfestival

De SP en de HSP eisen opheldering over een telefoontje dat de Haagse wethouder Richard de Mos deze zomer pleegde met de Rotterdamse wethouder Said Kasmi over het Eurovisie Songfestival 2020.

Het telefoongesprek wordt prominent genoemd in het bidbook van Rotterdam, die met dat ‘draaiboek’ de organisatie van de internationale zangwedstrijd binnenhaalde. De Mos stelt in een vetgedrukte quote in het document dat Den Haag de Rotterdamse kandidaatstelling steunt en dat samen met Rotterdam gekeken wordt hoe de twee steden in de organisatie kunnen investeren.

De twee oppositiepartijen vragen zich af of De Mos, zonder de Haagse gemeenteraad te raadplegen, al toezeggingen deed Haags geld te steken in het Eurovisie Songfestival. ,,Wat heeft de wethouder precies toegezegd? En is er geschermd met een financiële bijdrage?’', aldus Lesley Arp van de SP.

Geheimzinnig

Aan het ‘geheimzinnige’ telefoongesprek wordt gerefereerd in het bidbook Rotterdam For Real, dat sinds een paar dagen openbaar is. Op pagina zestien heeft Rotterdam in vetgedrukte tekst een quote opgenomen van wethouder Richard de Mos: ‘Den Haag steunt de Rotterdamse kandidaatstelling. Ik heb gebeld met de Rotterdamse wethouder Said Kasmi en we kijken samen hoe Den Haag kan helpen met het organiseren van het Songfestival en hoe we daar samen in kunnen investeren. Den Haag heeft een directe metroverbindingen met Ahoy, dus het is logisch dat we samen met Rotterdam ook onze hotels, attracties, musea en activiteiten bij de bezoekers onder de aandacht brengen’, aldus De Mos.

Quote De enige die er in onze stad van meeprofite­ren zijn de hotels en wellicht de horeca. Wij hoeven niet te lappen als overheid Peter Bos, HSP

Arp vraagt zich af wat De Mos bedoelde met ‘investeren’. ,,Gaat dit om geld?’' Volgens Arp van de SP schept de quote in ieder geval wel die verwachting richting de NPO, AvroTros en NOS. ,,Ik heb wel het idee dat zo’n quote verwachtingen schept”, zegt zij.

Politiek spelletje

SP en HSP eisen toelichting van De Mos wat voor hulp en ondersteuning hij tijdens het telefoontje heeft toegezegd. ,,Wat bedoelde hij met investeren?’'

De partijen vragen zich ook af welk politiek spelletje zich achter de schermen heeft afgespeeld. SP en HSP willen weten hoe dat precies is gegaan. Ze geven ook aan geen geld te willen steken in het evenement. ,,Waarom moeten wij meebetalen?”, aldus Peter Bos (HSP) en Arp (SP). ,,De enige die er in onze stad van meeprofiteren zijn de hotels en wellicht de horeca. Wij hoeven niet te lappen als overheid.’’