SP wil lijst met Haagse panden die dezelfde brandbare gevels hebben als Grenfell Tower Londen

De SP heeft daar in de Tweede Kamer al kritiek op geuit, maar probeert nu in de Haagse gemeenteraad alvast te achterhalen of de platen ook in Den Haag in gebruik zijn. Het liefst ontvangt raadslid Lesley Arp een lijst met adressen. Maar als Krikke die niet kan geven, dan wil hij in ieder geval een overzicht van het aantal panden, met daarbij het aantal bewoners van de flats. Daarbij moet ook worden vermeld of er kwetsbare mensen wonen, zoals ouderen die slecht ter been zijn of jonge kinderen.