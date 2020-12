Spaanse delicatessenwinkel El Mercado opent deuren in Prinsestraat: 'Bij Spaanse restaurants misten we authenticiteit'

Hanselman komt uit de Hollandse polders van de Hoekse Waard en ging veertien jaar op tournee met Cirque du Soleil. Het bereisde duo had zin in iets anders en het circus ligt ook door corona stil. ,,Op onze reizen hebben we vaak Spaanse winkels en restaurants geprobeerd, maar bijna altijd misten we de authenticiteit. Met El-Mercado hopen we dat wel te bieden. We zijn nog in de opstartfase, wilden de paella maken op houtvuur maar dat gaf toch te veel rook in de winkel. Die maken we nu, uiteraard met goede Bomba rijst, op gas. Ook klassieke tortilla's en de kroketjes met ham verkopen we al. Die vliegen de deur uit."