Spaanse hapjes bunkeren alsof je leven ervan afhangt: ‘Een augurk op een prikker noemen we hier al tapas’

Zijn we in een schilderij van Hieronymus Bosch beland? Of staat er ergens een verborgen camera opgesteld voor een remake van de legendarische eetfilm La Grande Bouffe uit 1973: vreten tot de dood erop volgt? Ik droom even weg en denk aan de vier vrienden uit de film die, vastgeroest in hun saaie leventje van eten, werken, seks en slapen, besluiten tot iets radicaals: collectief zelfmoord plegen tijdens een lang weekend in een luxe villa. Ze eten zich letterlijk dood. Daarbij eten ze niet alleen alsof hun leven ervan afhangt, ze hebben ook zoveel mogelijk seks met prostituees. Zelfs tijdens het naar binnen proppen van voedsel gaat de seks door!

Maar nee, La Cubanita, de Spaanse versie op z'n Nederlands van 'zoveel mogelijk hapjes naar binnen proppen voor zo'n twee tientjes', laat de seks achterwege. Ook in Voorburg. En dat is maar goed ook, als ik zie hoe twee tafels verderop een behoorlijk corpulente man - het vet van olijfolie en knoflooksaus (aioli) langs wangen en kin druipend - probeert overdwars drie garnalen van een stokje te happen. In een flits zijn ze weg (waar is het stokje?) en ondergaat een fors stuk kaas in een nanoseconde hetzelfde lot.

Nog indrukwekkender is de poging van een luidruchtige vrouw (hé, waar blijven onze gehaktballetjes en onze kaas en zo?') om met de mond barstensvol hapjes toch te blijven praten. De spetters en brokjes vliegen in het rond, alsof er een sproeier is opengedraaid. Ja, je moet wat overhebben voor deze onvolprezen rubriek, want we komen toch echt voor nummer 32. Wat dat is laat ik nog even in het midden, want in een all you can eat-zaak ga je natuurlijk voor zoveel mogelijk. Ook in de Kerkstraat, in het mooie oude centrum van Voorburg.

Quote Een augurk op een prikker noemen we hier al tapas Peter van de Stadt

Onder het toeziend oog van de onvermijdelijke Ernesto Guevara (Che voor vrienden) wagen we ons aan het concept dat voor Spaans moet doorgaan, maar daar werkelijk heel weinig mee te maken heeft. Een augurk op een prikker noemen we hier al tapas. Waarbij moet worden gezegd dat de sfeer in La Cubanita verder prima is, de hapjes best smakelijk (soms baggervet) zijn als je niet al te kritisch bent en je hier van zes liter 'sangria' nog niet dronken wordt. En nummer 32? Dadels met spek. Een populaire combi waar niks mis mee is. Zin in seks krijg je hier echter niet, dat mag duidelijk zijn.