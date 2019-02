Spaanse schone ‘valt’ in de prijzen

Ñ staat al een tijd op ons lijstje, vanwege dat leuke terras en uitnodigende menukaart. Dat terras houden we tegoed nu de regen geregeld met bakken uit de hemel valt en we kiezen binnen een hoge tafel met houten-kont-krukken vlakbij het raam. Ñ (spreek uit als 'enje') is niet hipperdepip, maar een klein basic restaurant, flink volgestouwd met tafeltjes en gevestigd in een 18de eeuws gemeentelijk monument waarvan de gevel, met opvallende knik, okergeel is geschilderd.