Spaanse undercover lapt Haagse godfather er bij, maar een opnameapparaat liep niet mee

Criminelen zagen in Piet S. iemand die hen hogerop kon brengen, maar hij noemde zich ‘bedrijven­dok­ter’

Als een paar criminelen zich onbespied wanen, dan praten ze met respect over drugsbaas Piet S. Een godfather, de kans om hogerop te komen. Maar zo ziet Piet zichzelf niet, zei hij maandag in de rechtbank. Hij bemiddelde alleen maar bij conflicten in de onderwereld en was ‘bedrijvendokter’.