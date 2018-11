Spandoek waarschuwt nieuwe bewoners voor lawaaierige uitgaanskern

Let op! Wie in een bruisende binnenstad komt wonen, krijgt het geluid van uitgaanspubliek en kroegen er gratis bij. Ook ’s nachts. Met grote spandoeken waarschuwen ondernemers rond de Grote Markt potentiële kopers en huurders van panden in het uitgaansgebied. ,,Niet handig met kleine kinderen.”

Den Haag wordt almaar populairder. Bij toeristen - er is sprake van een jaarlijkse groei van 7 procent - maar ook bij studenten, bewoners en zakelijke bezoekers. ,,De druk op de stad neemt toe”, stelt Maarten Hinloopen, eigenaar van meerdere horecazaken op de Grote Markt. ,,Er wordt meer georganiseerd, meer uitgegaan én er komen woningen bij. Nu het voller wordt, is het noodzakelijk dat er heldere afspraken worden gemaakt en goed in informatie wordt voorzien.”

Met andere ondernemers uit de horeca- en cultuurbranche nam hij wat betreft dat laatste het heft in eigen hand. Om toekomstige bewoners te waarschuwen voor de drukte in de binnenstad - ‘ook ’s nachts!’ - hebben ze spandoeken opgehangen in het uitgaansgebied. In het Engels wordt verzocht om bij de koop of huur van een pand in het achterhoofd te houden dat het gebied al jaren dient voor kunst, cultuur en muziek. ‘Daar hoort ook het geluid van duizenden bezoekers bij. Houd daar rekening mee.’

Klachten

Vorig jaar ontvingen meerdere horecaondernemers boetes na klachten van bewoners over het geluid. Café-restaurant De Boterwaag was genoodzaakt te stoppen met de traditionele salsafeesten en het pand voor duizenden euro’s opnieuw te isoleren. Hoewel het nu rustig is, is het volgens programmeur Marco Bijsterbosch belangrijk dat bewoners en ondernemers elkaar ook in de toekomst accepteren. ,,Als je boven een kroeg gaat wonen met twee kleine kinderen moet je niet gek opkijken dat je ’s nachts van alles hoort. Met banners hopen we bewustwording te creëren.”

Bijsterbosch keek het idee af van uitgaansgebied Reeperbahn in Hamburg. ,,Toen daar plannen voor nieuwbouw kwamen, hebben betrokkenen banners opgehangen. Ook wij hebben een spandoek geplaatst op een leegstaand pand waar waarschijnlijk woningen komen.” Sinds dit weekend hangen ze op de Grote Markt en op de gevel van poppodium Paard. Vandaag worden er nog twee geplaatst op de gevels van Rootz en Bleyenberg.