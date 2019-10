Spannende verhaal achter ijsmummie Ötzi in Museon

Een spannende tentoonstelling voor jong en oud opent zaterdag de deuren in het Museon in Den Haag. Centraal staat Ötzi, de ijsmummie uit de Alpen, het oudste menselijke lichaam dat tot nu toe in Europa is gevonden.

Op de tentoonstelling die tot en met 6 september volgend jaar in het Museon blijft is niet alleen een reconstructie van de man te zien, maar krijgt de bezoeker ook een inkijkje in het forensisch onderzoek dat na de archeologische vondst volgde.

Ötzi werd in 1991 hoog in de Oostenrijkse bergen gevonden. Ondanks de goede staat van het lichaam, was al snel duidelijk dat het niet om een verongelukte skiër ging, maar van een man die meer dan 5000 jaar leefde. Zijn naam kreeg hij omdat de vondst werd gedaan in het Ötztal. Bij de vondst was zelfs nog een groot deel van zijn eigendommen aanwezig. Zo had hij op het moment dat hij stierf onder meer zijn boog, meerdere pijlen, een rugzak en een koperen bijl bij zich.

Door gebruik van moderne wetenschappelijke en forensische technieken zijn de onderzoekers nog veel meer over hem te weten gekomen. Zo is vastgesteld dat Ötzi 46 jaar is geworden en dat hij zeer afgesleten tanden en kiezen had doordat hij zijn gebit als gereedschap gebruikte. Opvallend is dat zijn lichaam vol tatoeages zat. Ook de doodsoorzaak is achterhaald. Ötzi is gestorven door een pijlpunt van achteren. Hoe en waarom dat is gebeurd, blijft een mysterie, maar maakt het verhaal rond de vondst des te spannender.