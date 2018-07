Spannende verhalen over 500 jaar boekhistorie in Den Haag

Man (25) aangehou­den na vermoede­lijk valse aangifte

14:26 Een 25-jarige man die vorig jaar aangifte deed van een straatroof bij de Meppelweg in Den Haag is vandaag aangehouden. De politie vermoedt dat hij een valse aangifte heeft gedaan en verdenkt hem van het oplichten van de verzekeringsmaatschappij waar hij bij aangesloten was.