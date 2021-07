Spanning bij clubs of ze dicht moeten vannacht: 'Ziet er niet rooskleurig uit’

Vaccinatie­graad kinderziek­ten in Den Haag stijgt licht, maar ligt nog ver onder grens van 95 procent

8:11 De vaccinatiegraad in Den Haag is vorig jaar licht gestegen. Meer kinderen zijn beschermd tegen ziektes als mazelen, meningokokken en de bof. Maar de benodigde grens van 95 procent om uitbraken te voorkomen, is nog niet in zicht.