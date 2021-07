Spanning bij clubs over besluit kabinet vanavond: 'Hopen natuurlijk op openblijven’

Kabinet bepaalt

Anders dan in Amsterdam, Veendam en Breda waar clubeigenaren deze week al hebben besloten dicht te gaan in verband met de oplopende cijfers, is dat besluit door hun collega’s in Den Haag niet genomen. ,,Het kabinet bepaalt wat we moeten doen’’, zegt een medewerker van De Paap in de Papestraat. ,,Daar houden we ons aan. Dat hebben we tot nu ook steeds gedaan met controle aan de ingang. Maar als we moeten sluiten, dan moeten we sluiten. Het is niet anders.’’