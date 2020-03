Spanningen lopen op: Blijf-van-mijn-lijfhuizen hebben het nu al drukker

Wie werkt met gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld, vreesde al dat het verplichte thuiszitten door de coronacrisis tot extra spanningen thuis zouden leiden. Na een week ziet stichting Perspektief, die in onder meer Delft en Den Haag blijf-van-mijn-lijfhuizen heeft, al een stijging van de vrouwen die al dan niet met kinderen in een opvanghuis terechtkomen. ,,Ook aan de intaketelefoon is het een stuk drukker dan anders”, vertelt Helène van Kampen, woordvoerder van Perspektief. Daar worden de bellers gescreend of er direct ingegrepen moet worden. ,,Alle zeilen moeten bijgezet worden.” Exacte getallen heeft ze nog niet, vertelt ze. De afdeling heeft het te druk om dat tot in detail uit te zoeken. ,,Elke minuut die ik bel voor informatie, hou ik de lijn bezet voor degene die het echt nodig hebben.”