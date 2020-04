Spanningen lopen op, toch zorgen om huiselijk geweld

Haagse ‘coronaop­lich­ter’ (27) opgepakt voor witwassen van ruim 120.000 euro

17:38 Een 27-jarige Hagenaar is vorig week aangehouden omdat hij geld op zijn rekening kreeg via een malafide webwinkel die coronaproducten zoals mondkapjes en thermometers aanbood. Dat meldt de politie vandaag. Via de rekening werd ruim 120.000 euro weggesluisd.