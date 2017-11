Speciaal Haags speculaasje voor mensen met allergie of diabetes

Verdachte moord in oudste coldcasezaak in hoger beroep

14:08 De verdachte van de moord op Miriam Sharon in 1990, Israeliër Daniel E., gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. De rechtbank in Den Haag legde E. op 17 november veertien jaar cel op voor het vermoorden de 36-jarige vrouw in haar huis.