Speciaal nestje in de Vogelwijk

Wonen in de Vogelwijk. Aan de Laan van Poot. Met de duinen als overburen. Wie daar eenmaal woont, wil er nooit meer weg. En wie toch ooit wegging, keert vaak later weer terug. Vandaar dat enkele niet-onbemiddelde Vogelwijkers er als de kippen bij waren toen er op een prachtlocatie, ter hoogte van de Tortellaan, een stuk grond vrijkwam waarop de afgelopen 54 jaar de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO) was gevestigd. Als ze daar nou eens een fraai appartementencomplex lieten bouwen, dan konden ze daar - nu of later als de kinderen de deur uit waren - voor de rest van hun leven gezellig bij elkaar in hun oude vertrouwde wijk blijven wonen. Twee jaar geleden ging het balletje rollen. Enkele bewoners van de Vogelwijk kwamen toen bij elkaar om op het vrijgekomen terrein van de HALO een 'duurzaam, hoogwaardig en comfortabel wooncomplex' te realiseren. Gaandeweg vormde zich een groep van ongeveer veertig huishoudens, die weer wat later als de Vereniging Kopers Hellasduin zich sterk besloten te maken voor de ontwikkeling van een in meerdere opzichten uniek project. Zoals de meeste bewoners van de Vogelwijk zijn de leden van de kopersvereniging over het algemeen niet niet onbemiddeld. Dat kan ook niet bij appartementen waarvoor ze binnenkort alleen al voor aankoop van de grond een slordige 200.000 euro per huishouden moeten aftikken.

Liefkozend Maar verder is het een gemêleerd gezelschap, weet Paul Lohmann, bestuursvoorzitter van de vereniging en een van de voortrekkers bij dit hele verhaal. ,,Ik noem het nog steeds weleens liefkozend ons bejaardenhuis. Maar ook dat klopt niet, want er zijn ook dertigers en veertigers die meedoen. Slechts 40 procent is de 50 gepasseerd.'' De timing was perfect, zo leek het. Lohmann: ,,Twee jaar geleden wilde geen enkele partij iets doen met projectontwikkeling. Veel te riskant. Dus wij hadden vrij spel. Konden als bewonerscollectief in alle rust met de gemeente onderhandelen over de aankoop van het HALO-terrein. Maar toen het tijd werd om spijkers met koppen te slaan, was de wereld ineens totaal veranderd en kregen we concurrentie van grote projectontwikkelaars. De gemeente besloot dat het lot dan maar moest beslissen. Een enorme domper. Maar wij wonnen dus die loterij. Wonder boven wonder.'' En dus gaat het feest nu definitief door. Begin 2019 gaat de bouw beginnen. Er komen 38 appartementen, verdeeld over twee gebouwen, die in oppervlakte gaan variëren van 65 tot 200 vierkante meter. Het is niet zo dat de toekomstige bewoners ook zelf de stenen gaan stapelen, maar verder is hun inbreng in alle opzichtend bepalend. Wat daarbij helpt is dat twee betrokkenen van het eerste uur, Lohmann zelf en Bert Bruning, een ruime beroepsmatige ervaring hebben opgedaan met projectrealisatie. Zoals het ook helpt dat zij allebei betrokken zijn geweest bij ontwikkelingen op wijkniveau in onder andere Den Haag en Rotterdam.

Bijzonder

Maar dat is niet wat dit project zo bijzonder maakt, wil Lohmann wel graag genoteerd zien. ,,Uniek is ook dat in ons geval alle 38 leden zich hiermee bezighouden. En het is ook niet allemaal ons-kent-ons. Toen wij twee jaar geleden de intekening openden, kende ik 90 procent van de deelnemers niet. Nu ken ik iedereen, omdat we alles in gezamenlijk overleg aftasten en bespreken. Niemand verzaakt. Logisch ook, want dit een unieke kans. Het is de eerste en vermoedelijk enige keer in ons leven om iets voor eigen gebruik te bouwen en vorm te geven. Inclusief de leefomgeving. Dat alleen al is een hele bijzondere ervaring. Wat we ook allemaal voor andere partijen hebben gerealiseerd, dat haalt het niet bij zoiets persoonlijks als dit.''



Lohmann is nu niet meer te houden. ,,Er is nergens zo'n appartementencomplex door particulieren ontworpen en gebouwd. Energieneutraal bovendien. Het wordt echt state-of-the-art op het gebied van duurzaamheid. Compleet nieuw voor niet alleen Den Haag, maar voor heel Nederland is dat wij de grond via een verzekeringsmaatschappij laten financieren en de bouw straks wellicht ook.''



Het wordt zoals gezegd geen bejaarden- of verzorgingshuis, maar bij de bouwplannen wordt er al wel serieus rekening mee gehouden dat de bewoners ooit zonder al te grote problemen hulpbehoevend moeten kunnen worden. In de woorden van Lohmann: ,,Het wordt ouderdom-proof. Sommige toekomstige bewoners hebben bijvoorbeeld aangegeven dat ze een aparte ruimte in hun appartement willen creëren waar een verpleegster te zijner tijd kan wonen. Verder hebben we zeven appartementen gereserveerd met de bedoeling om die collectief aan te kopen. Die willen we gaan verhuren aan mensen die niet meer willen kopen, maar nog wel willen huren.''



De kopersvereniging is trouwens niet van plan om alle expertise voor zichzelf te houden. Lohmann: ,,Samen met het Onderzoeksinstituut Technische Bestuurkunde in Delft organiseren we in oktober een studiedag, waar we dit concept presenteren en met anderen delen. Waarom? Omdat wij hier met z'n allen gewoon ontzettend trots op zijn natuurlijk!''