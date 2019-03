Speciaal vrijdaggebed: As-Soennah en moslimorganisaties willen extra bescherming

Moslims uit heel Nederland, maar ook Joodse organisaties, het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Haaglanden (SIRHO) en de Federatie Islamitische Organisaties (FIO) hebben zojuist in de As-Soennah moskee in de Haagse Schilderwijk opgeroepen solidair te zijn. Ze vragen de overheid om meer bescherming en de organisaties riepen hun achterban op vredelievend te blijven.

Het speciale vrijdaggebed in de moskee werd massaal bezocht. Het was zó druk dat ook buiten voor de moskee moslims uit heel Nederland meededen aan het gebed. Er was zelfs een tapijt op straat gelegd.

Aanleiding voor de solidariteitsbijeenkomst was een haatactie van afgelopen zondagochtend, waarbij mensen poppen aan de gevel van de moskee bevestigden die de profeet Mohammed moesten voorstellen. Bij de poppen hingen ook beledigende teksten. De rechtsextremistische groep Pegida zei later verantwoordelijk te zijn voor de actie.

,,De moslimgemeenschap werd in haar diepste ziel geraakt”, zei de imam tijdens het gebed, dat gevolgd kon worden door de pers. Hij riep op tot kalmte . ,,Laat je niet uitlokken", zei hij. ,,En laat je niet provoceren door lieden die de samenleving proberen te polariseren.”

Rolph Levie, vice-voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, was ook aanwezig. Hij zei na afloop solidair te zijn met As-Soennah en met alle moslims in Nederland. ,,We willen heel graag onze solidariteit betonen aan deze gemeenschap. Het doel is altijd de dialoog. Dat wij hier nu zijn heeft ook iets te maken met onze eigen geschiedenis, waarin veel synagogen zijn vernield. De Joden zijn altijd bedreigd en nu worden de moslims bedreigd", aldus Levie.

Pegida

Abdelhamid Bouzzit van SIORH Haaglanden noemde de actie van Pegida in een speech ‘een verschrikkelijke aanslag op het bestaansrecht van moslims in Nederland’. Hij gaf aan dat de organisaties de overheid oproepen om moslims te beschermen tegen haat en discriminatie. ,,Niet in dubbelzinnige bewoordingen, maar door in actie te komen en reëel bescherming te bieden. Bestrijd islamhaat, antisemitisme en alle vormen van haat die onze samenleving splijten met alle wettelijke middelen die u heeft.”

Shirin Musa van Femmes for Freedom volgde het geheel op afstand. Ze zei na afloop van de bijeenkomst de haatactie van zondag te verwerpen, maar de grote emoties daarna niet te begrijpen. ,,Iedereen gaat nu bij As-Soennah op safari om die mannen te knuffelen. Het is een laag-bij-de-grondse actie geweest van Pegida, maar waar hebben we het over: etalagepoppen?’’

Musa, die strijdt tegen vrouwenbesnijdenis en onderdrukking van vrouwen, zei dat mensen geen blinde vlek moeten krijgen door het charmeoffensief van As-Soennah. ,,Laten we niet vergeten dat deze moskee een trackrecord heeft van intolerantie.”