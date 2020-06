Special Olympics-atleten maken er toch een (digitaal) feestje van

Video Brand breekt uit in cabine waar vrachtwa­gen­chauf­feur slaapt op terrein van FloraHol­land

11 juni Op het terrein van FloraHolland in Naaldwijk stonden vanavond twee vrachtwagens in brand. Het vuur was enige tijd uitslaand, maar is inmiddels onder controle. Dat laat een brandweerwoordvoerder weten. In de wijde omgeving waren grote, zwarte rookwolken te zien.