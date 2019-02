Speciale broedplekken voor ijsvogels in Leidschendam-Voorburg

De ijsvogel heeft het in het winterseizoen zwaar te verduren. Door de vorst kan de vogel niet makkelijk bij vis komen, het voedsel voor de vogel. Omdat vorig jaar meerdere dode exemplaren werden aangetroffen in het gebied, besloot de gemeente het dier te hulp te schieten. Diverse plekken zijn omgetoverd tot broedplekken, waar de ijsvogels rust kunnen krijgen en makkelijk visjes kunnen vangen voor hun jonkies.



De gemeente roept haar inwoners op de broedplekken niet te verstoren. ‘Vis hebben we immers zat in al onze slootjes en hoe mooi zou het zijn wanneer de ijsvogel één van de speciaal voor hem gerealiseerde plekken kiest als broedplaats’, aldus de gemeente.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!