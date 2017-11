Speciale 'kruiden-mix' moet ganzen verjagen

Het gaat om een 'kruidenmix' op weilanden die de vogels niet lusten, maar de koeien wel. Boeren zien wel iets in een proef. Zoals Basjan Niemansverdriet uit de Hoeksche Waard. Hij gaat bij de boerenbelangenorganisatie LTO Noord in Zuid-Holland over de flora en fauna. ,,Alles dat voorkómt dat wij om een schadevergoeding moeten vragen, daar zijn wij voor'', zegt hij. Want de schade die ganzen aanrichten door gewassen aan te vreten, is enorm. Alleen al voor 824.000 euro onder boeren in Zuid-Holland vorig jaar. Dat is bijna twee ton meer dan in 2015.