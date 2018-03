Speciale zalen voor grieppatiënt in ziekenhuis

Het Spuiplein vernoemd naar een nog niet bestaande wethouder

15:38 Het Spuiplein in Den Haag heeft een nieuwe naam. Welke dat is, is nog niet duidelijk. De bedoeling is dat deze wordt vernoemd naar een wethouder die nog niet bestaat: die van Duurzaamheid en Transitie. En dus bestaat het naambordje voorlopig uit drie puntjes.