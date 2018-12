Specialist komt nu naar de patiënt

,,Dit is wel even een andere setting'', zegt radioloog Frank Zijta. ,,In het ziekenhuis is alles heel fancy (modern, red.).'' Hij kijkt rond in het raamloze kamertje waar hij zit. Een bureau, een behandeltafel en een beeldscherm waarop hij de echo's bekijkt. Meer is er niet. In het ziekenhuis werkt specialist Zijta in een hightech-omgeving, met de meest geavanceerde apparatuur. Maar vandaag is hij aan de slag bij de huisartsenpraktijk van Arts en Zorg in Mariahoeve. Zonder toeters en bellen. Die heeft hij niet nodig.



Een mevrouw loopt binnen. Ze heeft buikpijn. ,,Hier aan de zijkant'', wijst ze. Als ze op de behandeltafel ligt, trekt ze haar hemd omhoog en plaatst de arts de zogenaamde 'transducer' - die geluidsgolven het lichaam in stuurt - tegen haar buik, terwijl hij naar het scherm kijkt. Hij stelt een paar vragen en dan is het onderzoek klaar. Mevrouw mag weer naar huis.