Specialisten zoeken met drones naar Mathijs, maar het is ‘zoeken naar een naald in een hooiberg’

De 23-jarige Mathijs uit Delft kwam vorige week met vier anderen in de problemen in het Scheveningse water. De lichamen van Max, Sander, Joost en Pim werden gevonden, maar de zoekacties naar Mathijs leverden tot nu niets op. Vanaf vanmorgen wordt er met vier drones boven het water gezocht door het SAR-team (search and rescue). Houwina Postma van SAR: ,,Er zijn al helikopters ingezet tijdens de zoekactie, maar nog geen drones. Drones kunnen beter in de golven zoeken, ze zijn heel functioneel. De drones zijn uitgerust met warmtesensoren, hopelijk pikken die iets op.” De drones worden bestuurd vanaf het strand. Mogelijk wordt er ook een boot ingezet om mee te kijken vanaf het water.

Stroming

Het SAR-team is gebeld door de recherche, met wie de opsporingsspecialisten samenwerken. De afgelopen week zijn er meerdere zoekacties geweest naar Mathijs. Zo werd er gisteren nog gedacht dat de surfplank van Mathijs gezien was bij de havenhoofden, maar het bleek te gaan om een stuk plastic. Postma is realistisch: ,,De kans is klein dat we hem vinden. Er is al zoveel gezocht. Politie, marina en defensie hebben hem niet gevonden. We zoeken naar een naald in een hooiberg en de hooiberg is er niet eens. Door de stroming kan Mathijs overal zijn. Maar we doen dit voor de familie.” Er wordt pas op het laatste moment duidelijk waar er precies wordt gezocht, omdat er rekening moet worden gehouden met (onder)stromingen en getij. Postma noemt het zoeken sowieso al lastig, omdat het een warme dag wordt en het waarschijnlijk druk wordt op het strand.