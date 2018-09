Speeddaten in speelparadijs afgelast: te weinig mannen

Jammer, vindt Amber van Sintmaartensdijk, het brein achter het evenement dat aanstaande vrijdag zou plaatsvinden. ,,We weten dat het voor onze alleenstaande bezoekers moeilijk kan zijn om een nieuwe liefde te vinden'', vertelt ze. ,,Ze vinden het lastig om het tijdens het daten over hun kinderen te hebben.'' Daarom wilde de visagiste met dit evenement twee vliegen in een klap slaan. ,,Je weet dan dat degene die tegenover je zit ook vader of moeder is. En je had ook geen oppas hoeven te regelen!''

17 vrouwen, 3 mannen

Alle ingrediënten voor een succes, maar na een maand had ze twintig aanmeldingen binnen: 17 vrouwen, maar slechts 3 mannen. In een stad die kampt met een zogeheten vrouwenoverschot misschien niet zo verrassend, maar Van Sintmaartensdijk moest wel een heleboel moeders teleurstellen. ,,Die vonden het heel erg jammer'', geeft ze toe. ,,Ook al zaten er een heleboel bij die voor het eerst meededen met een speeddate en heel zenuwachtig waren.'' Ze weet niet waarom zo weinig mannen zich hebben aangemeld. ,,Misschien hadden we het reclamemaken anders moeten aanpakken. Daar gaan we nog over nadenken.''



Maar ze geeft de hoop in ieder geval niet op. Van Sintmaartensdijk zag de liefde al een keer eerder opbloeien tussen de ballenbakken en trampolines. ,,Dat was heel mooi. Het waren twee ouders die elk apart met hun kind hier naar toe kwamen en die elkaar hier hebben ontmoet. Nu zijn ze al een tijd bij elkaar.''



Monkey Town blijft dan ook open voor aanmeldingen. ,,Als we uiteindelijk genoeg binnen hebben, dan plannen we het speeddaten gewoon op een andere datum in.''



Aanmeldingen kunnen gemaild worden naar denhaag@monkeytown.eu.