Speelboot mogelijk niet terug op Kijkduin, want te gevaarlijk voor kinderen

De bekende boot is weggehaald van de boulevard vanwege de enorme metamorfose die de badplaats ondergaat. Daarvoor moest bijvoorbeeld ook de vuurtoren wijken. Die toren moet wel weer terugkeren, maar de boot niet meer, zo schrijft de stichting bewonersbelangen Kijkduin omdat die ‘als speelwerktuig in de huidige staat te gevaarlijk is voor spelende kinderen en ook niet tot een veilig speeltoestel kan worden omgebouwd’.

Draaimolen

Er zou wel gekeken worden of er een houten toestel terug kan keren, eventueel in de vorm van een boot. Over de terugkeer van de draaimolen is de bewonersvereniging nog in gesprek.

Arjen Dubbelaar, raadslid voor Groep de Mos, wil van het college weten of het klopt dat er in het nieuwe Kijkduin geen plaats meer is voor de speelboot. Op twitter schrijft hij: ‘Speelboot #Kijkduin komt misschien niet terug, ondanks toezegging stadsbestuur, want voldoet niet aan veiligheidseisen. We zijn nu echt aan het doorslaan!’

