Speelgoed waarmee niet gespeeld mag worden

Haar huis in hartje Delft is al in kerststemming gebracht. ,,Ik heb me ingehouden dit jaar. Het zijn er maar drie'', zegt Rebekka Omtzigt (37) lachend over de grote bomen in haar woonkamer die door haar echtgenoot vorig weekeinde van zolder zijn gesjouwd. ,,Normaal staan er vijf.‘’



Rebekka houdt van lichtjes en van glimmers. Veel van haar beren dragen een antieke broche of kettinkje in hun wollige vacht. ,,Dat is niet gebruikelijk in de berenwereld, maar daar trek ik me niet zoveel van aan. Ik maak beren die ik zelf mooi vind en blijkbaar slaat dat aan.'' Rebekka heeft een eigen succesvol berenlabel. Op haar website Bekkiebears.nl presenteert ze haar creaties, die in de Delftse woonkamer worden gemaakt, aan de wereld.



,,Deze knalrode berin in het midden was mijn eerste beer. Ze heet Greta en heeft een groen gebreid mantelpakje aan. De palmen van haar pootjes zijn van gebloemd fluweel. Daarmee tartte ze de ongeschreven berenregels een beetje, want een beer hoort bruine of zwarte berenpootjes te hebben. De berenwereld is een internationaal gezelschap. Dwars door alle culturen en grenzen heen blijken er overal volwassenen te vinden die gepassioneerd van beren houden. Russinnen, Europeanen en Amerikanen vinden elkaar in het bewonderen van een speelgoeddier waar niet mee gespeeld mag worden. Rebekka zet het zelfs pontificaal op haar website: My creations are not a toy. De berenwereld blijkt Engelstalig.



Toen Rebekka vlak na haar trouwen een beer van honderd euro kocht, was dat aanvankelijk nog iets om bijna buikpijn van te krijgen. ,,Zoveel geld voor een cadeau aan mezelf. Ik kon het bijna niet behappen. En dan niet iets praktisch wat je nog kan gebruiken, maar een beer die alleen mooi zit te zijn. Toch had ik er zo'n lol van. Iedere dag opnieuw was ik weer blij met die eerste beer. Daarom besloot ik een cursus berenmaken te gaan volgen.''