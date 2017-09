Speellocatie Scheveningen-Ajax nog steeds niet bekend

De club uit de derde divisie hoopt nog steeds dat het de tegenstander uit Amsterdam op het eigen complex op Houtrust kan ontvangen. ,,Dat blijft ons doel”, zegt Scheveningen- voorzitter Ron Kleijn. Hij had vandaag telefonisch overleg met zowel gemeente Den Haag als Ajax.



Aanvankelijk zou vandaag de beslissing al vallen. Duidelijk is dat Scheveningen nog niet aan de hoge eisen die de gemeente en de KNVB aan het spelen van het bekerduel stelt, kan voldoen. Die hebben onder meer te maken met veiligheidsmaatregelen en kwaliteit van het kunstlicht. Een bezoek van Ajax ligt in Den Haag altijd gevoelig. Kleijn bekijkt vanavond met zijn bestuur bekijken of het met name financieel haalbaar is om alle eisen te kunnen inwilligen.