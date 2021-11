Spekgladde wegen zorgen voor veel ongelukken in Den Haag en omstreken

Het was gisteravond en afgelopen nacht spekglad op de weg vanwege een flinke hagelbui en plaatselijke sneeuwbuien. Dit zorgde in de regio voor de nodige problemen voor automobilisten.

Zo verloor een automobilist de macht over het stuur op de Zwethlaan in Honselersdijk. De auto raakte van de weg en kwam in de sloot terecht. De bestuurder kon zelfstandig zijn auto verlaten. De brandweer heeft de wagen uit het water getakeld.



In Den Haag kwam een auto op zijn kant in de middenberm terecht op de kruising Loevesteinlaan met de Cannenburghlaan door de gladheid. Omstanders en hulpverleners wisten de wagen weer rechtop te zetten. De bestuurder is gecontroleerd door ambulancemedewerkers.

© Jos van Leeuwen

Slip

Op de Landscheidingsweg (N440) in Wassenaar is ook een automobilist met zijn auto in de sloot terechtgekomen. Het ging mis in een flauwe bocht. De bestuurder raakte in de slip en kwam op de zijkant in de naastgelegen sloot terecht. De automobilist is zelf uit de auto gekomen en heeft de hulpdiensten ingeschakeld. Hij is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto afgesleept.

© District8

Op de A4, vanuit Leiden richting Rotterdam, slipte een auto net voor het Prins Clausplein en kwam vervolgens achterstevoren tegen de vangrail aan. Een inzittende is onderzocht door ambulancepersoneel. De rijbaan in de richting van Den Haag-Zuid was na het ongeval dicht. Het verkeer moest omrijden via de A13.

Motorrijders die op de snelweg reden konden gisteravond hun weg tijdelijk niet vervolgen door de hevige hagelbui en moesten langs de weg wachten totdat ze weer konden gaan rijden. En bij Maasland op de A20 is een auto gaan tollen op de weg en raakte hierbij een andere auto. Niemand raakte hierbij gewond.

