Spekkoek van nieuw eethuis in Chinatown is verslavend lekker

Dit zijn ze dan: de eerste Hagenaars van de jaren twintig

15:10 Nog maar één dag oud is hij, Benjamin Al Burehi, en nu al beroemd! Benjamin is namelijk een van de eerste Hagenaars van de jaren 20. Gistermiddag werd hij om 14.19 uur geboren in HMC Westeinde. ,,Dertien dagen te vroeg, maar de bevalling is zonder problemen of complicaties verlopen'', zegt de trotse vader Murtadha Al Burehi.