Spektakelstuk tegen het best denkbare decor

Annemarie Goedvolk: ,,Met deze productie spelen we in op de activiteiten rond de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen. We zijn als festival weliswaar al twee jaar actief in Scheveningen, maar vooral op binnenlocaties, waardoor we nauwelijks zichtbaar zijn geweest voor de toevallig passerende toerist. We creëren een Stonehenge-achtige arena met 'stenen' eromheen waarbij het zicht niet helemaal wordt onttrokken. Dat willen we ook niet, want het publiek moet de zee, het strand en de Pier kunnen zien, omdat de omgeving tevens als het decor fungeert. Van buitenaf of als je bijvoorbeeld op de Pier staat, kun je dus iets meepikken van de opera. Gluren mag, graag zelfs, want het doel van Festival Classique is juist om ook het publiek dat er niet zo vertrouwd mee is op een verrassende manier in aanraking te brengen met klassieke muziek. De echte beleving van zo'n opera krijg je pas wanneer je tussen het publiek zit met je neus op de uitvoerenden. Na afloop lopen we met de hele menigte weer terug naar het Kurhaus, waar een afterparty is met een dj.''



Voor die echte beleving zijn alle kaarten al vergeven. De drie voorstellingen raakten in een mum van tijd uitverkocht. Even is er nog gekeken naar een extra speelbeurt, maar dat bleek onhaalbaar te zijn. Wel houdt de organisatie de zondagavond vrij voor een eventuele uitwijkmogelijkheid bij slecht weer.



,,Scheveningen heeft een rijke traditie op het gebied van muziek en amusement'', zegt Annemarie Goedvolk. ,,De badplaats heeft moeilijke jaren doorgemaakt, maar is met de opgeknapte boulevard, het vernieuwde Gevers Deynootplein en de herrezen Pier aan een herwaardering bezig. Het ontbreekt in Scheveningen alleen nog aan voldoende locaties om het hele jaar door mooie dingen neer te kunnen zetten. We hebben hier nu het Zuiderstrandtheater en de Lourdeskerk als tijdelijke speelplekken. Die zouden op zijn minst moeten blijven bestaan of waardige vervangers moeten krijgen.''



