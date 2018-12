'Spelersbudget van ADO te fors'

Op het Haagse stadhuis kon men er niet goed bij. Waarom moest de begroting van ADO Den Haag zo fors op worden gekrikt, tot de vijfde of zesde in de Eredivisie? Waarom niet gewoon een budget dat past bij een middenmoter, zo beschrijft Voetbal International de stemming, toen de clubbegroting voor seizoen 2017/2018 door het stadsbestuur van Den Haag werd afgekeurd. En inderdaad, terwijl de verliezen bij ADO Den Haag opliepen, namen de personeelskosten (voornamelijk de salarissen) van voetballers en staf) de afgelopen jaren aanzienlijk toe. Het spelersbudget ging van 7,6 miljoen in 2014, het jaar dat de Chinese eigenaar zich aandien-de, naar 10,5 miljoen in het jaar 2017/ 2018.

Wanorde

Voor de gemeente was de ongezonde huishouding reden om de handen van de club af te trekken. Den Haag leverde het 'gouden aandeel' in en dus ook al haar invloed op de eredivisionist. ,,Dit is een trieste dag'', zei toenmalig wethouder Tom de Bruijn in juni 2017. ,,Van een gezonde bedrijfsvoering is bij de club geen sprake, er is financiële en organisatorische wanorde. ADO Den Haag is structureel afhankelijk geworden van externe financiering.”



Dat blijkt. De club sloot de laatste vier seizoenen in de min af: in totaal voor een bedrag van zeven miljoen. Dat geld werd bijgestort door de Chinese eigenaar United Vansen dat inclusief een lening en de aankoopprijs inmiddels bijna twintig miljoen euro in ADO heeft gestoken. En daarbij zal het niet blijven, want ook de komend jaar moet de Chinese eigenaar weer bijspringen om de financiële gaten bij ADO Den Haag te dichten. Naar verwachting voor zo'n twee miljoen euro.