Spelerspresentatie, nieuwe bus en nieuwe kleding: goede dag voor ADO-supporters

Noodweer teistert bewoners van Ves­tia-hui­zen: ‘Ik was bang dat ik geëlektro­cu­teerd zou worden’

29 juli Ze leven tussen hoop en vrees en doen de afgelopen dagen geen oog dicht. Delftenaren in Vestia-flats in het Rode Dorp en in de Amalia van Solmslaan houden het weerbericht met ingehouden adem in de gaten. Want wanneer dikke donkere wolken over Delft trekken, is de kans groot dat hun huis weer onder water komt te staan. ,,Het komt met bakken uit m’n plafond, maar Vestia doet niks.”