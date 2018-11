Spelletjes-uitvinder met een passie voor strategie

Fred Horn (73) uit Scheveningen heeft tientallen spellen op zijn naam staan. De gepensioneerde rijksambtenaar is, sinds hij op zijn achtste een antiek spel kaarten van zijn vader verknipte om er een nieuw domino-achtig spel van te maken, een spelletjes-uitvinder. Tegenwoordig gaat het wat professioneler dan bij de start van zijn carrière, alhoewel prototypes nog steeds thuis met de hand in elkaar worden geknutseld. ,,De eerste keer dat ik naar de grote spellenbeurs in Göttingen ging, zat ik achter een tafel met mijn ideeën op een paar A4'tjes voor me. Dat werkte niet. Producenten willen toch wat zien. Pas toen ze het jaar daarop wat vast konden houden trokken mijn spellen de aandacht.‘’



In de jaren dat Horn, na een afgebroken studie werktuigbouwkunde, bij de Bouw- en Huisvestingsdienst van de Universiteit Amsterdam aan de slag ging, waren er collega's die in de pauze een potje wilden dammen of schaken. ,,Maar de schakers wilden niet dammen en de dammers wilden niet schaken.'' Horn bedacht daarom een nieuw spel dat hij Strike noemde. ,,Nog niet zo lang geleden hoorde ik van oud-collega's dat ze het in de lunchpauze nog steeds spelen.‘’



Strike heet inmiddels Fenix en komt in 2019 op de markt. Het is, net als alle andere spellen die Horn ontwierp, een abstract strategisch spel. Een strijd tussen koningen, generaals en soldaten waarvan de beste spellenmaker van de wereld, de Amerikaan Alex Randolph, razend enthousiast werd. ,,Maar dat zegt niks'', relativeert Horn. ,,Of een spel een hit wordt of niet is nauwelijks te voorspellen. Klaus Teuber heeft jarenlang met zijn ontwikkelingsspel bij producenten moeten leuren. Niemand zag er wat in. Nu is Catan (voorheen Kolonisten van Catan, red.) een groot succes.''