Spermasporen van Ibrahim (52) zaten op condoom, maar hij zou 13-jarig meisje ‘met geen vinger hebben aangeraakt’

VAN WIEG TOT GRAF Piet was dé opperman bij DWO, maar toen de kroket uit de kantine verdween was de lol er voor hem af

6 januari Toen een groepje moeders de kroket uit de kantine bande, was voor Piet de lol eraf. Decennia was hij vrijwilliger bij DWO geweest. Piet was een voetballer, een danser en een hele harde werker. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Piet Bolleboom (18 maart 1933 – 10 december 2020).