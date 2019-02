Spetterende selfie? Naar Voorlinden!

Gewoon een meisje dat haar rechterhand uitstrekt naar het schilderij van een groene plant met bloem, in een witte lijst. Over de compositie is nagedacht, het meisje lijkt precies te weten hoe ze haar hand moet houden om te suggereren dat ze het bijna onderste blad van de plant grijpt. En toch ziet het er heel ongedwongen uit.



Wat er nog meer opvalt aan een van de vermoedelijk miljoenen foto's die in Museum Voorlinden door bezoekers zijn gemaakt? Dat het meisje van achteren is gefotografeerd. En dat is allemaal niet toevallig, benadrukt de fotograaf - en ook moeder in dit geval - Eliane Roest.



,,Het voelt raar, vind ik, om een mens voor een kunstwerk te plaatsen. Dus als ik het doe, mag het niet ten koste gaan van de aandacht voor het doek. Om die reden maak ik zelden of nooit selfies. En als dan, zoals in dit geval, mijn dochter onderdeel van de foto uitmaakt, is het op zo'n manier dat de blik van de kijker onmiddellijk uitgaat naar wat zij ziet. En niet hoe zij eruit ziet.‘’



Verder zit er ook nog een verborgen boodschap in deze foto van Eliane Roest: ,,Ik hoor zo vaak van mensen dat ze hun kinderen niet meenemen naar het museum omdat die daar niks aan vinden. Mijn dochter bewijst het tegendeel. Waarbij het ongetwijfeld helpt dat Voorlinden een heel smaakvol, ruimtelijk ingericht museum is.''