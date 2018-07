Speuren naar manier om agenten zo goed mogelijk in te zetten

Rustpunten in grachten voor kwetsbare kuikens

8:55 Het is geen fijn gezicht: jonge watervogels die vergeefs proberen om vanuit de gracht op de kade te klimmen en wegens uitputting bezwijken. Maar binnenkort worden de overlevingskansen van zulke kuikens in Den Haag aanmerkelijk vergroot. De gemeente gaat ‘rustpunten’ aanleggen in de grachten.