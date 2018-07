Spike: 'Bescherm Puch als cultureel erfgoed'

De gitarist neemt het op voor de liefhebbers van oude Puchs, een populaire brommer uit de jaren '60 en '70, die hij een Haags cultuuricoon noemt. ,,In 4-HAVO koos ik ervoor om mijn profielwerkstuk geschiedenis te wijden aan de subcultuur achter deze brommer'', schrijft Spike. ,,Ik kom uit een Puch-familie.''



Zelf rijdt Spike al 18 jaar Puch en dat heeft hem net zoveel lol en vrijheid gegeven als het maken van muziek. ,,Tijdens de paar keer in de maand dat ik nog rijd, krijg ik vaak leuke gesprekken met ouwe gasten op straat die een stukje uit hun jeugd terugzien. Ik krijg nooit kritische blikken van milieuactivisten die zich storen aan de stank of herrie. De Puch is mobiel erfgoed. Dat zouden we moeten beschermen.''