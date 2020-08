Spike, Bram en Jack zijn de nieuwste politiehonden, een betere collega krijg je niet!

Den Haag kiest als enige voor grote stad zonder mondkapjes: ‘Maar we zijn nog niet klaar’

7:01 Terwijl in Rotterdam en Amsterdam het dragen van een mondkapje verplicht wordt op drukke plekken, lijkt het in Den Haag alsof we vergeten zijn dat het coronavirus rondwaart. De Haagse horeca is in elk geval blij met de keuze om mondkapjes in de stad niet te verplichten.