Spiksplinternieuwe hotspot geopend in villa aan Lijsterbesplein

De nieuwe eetgelegenheid is aangekleed met chique en botanische stijlelementen. Fluwelen banken en gouden messing bar sieren de tent. Eigenaresse Marloes is trots op het nieuwe concept. ,,We spelen in op beleving en willen een gastvrij gevoel geven’’, meldt ze. ,,We hebben in het interieur gekozen voor chique elementen zoals een gouden messing bar en daar subtiele details aan toegevoegd. Café Aimée heeft een rustige, elegante uitstraling en is een goede keuze voor ieder moment van de dag; ontbijt, lunch, borrel of diner. Zo zijn we toegankelijk voor iedereen.”



