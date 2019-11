Spinvis, Merol en Harrie Jekkers maken liedjes voor het Mauritshuis

UPDATE Vriend en donateur van Richard de Mos was verdachte in groot witwas- en gok-onderzoek

18 november Atilla A., goede vriend en donateur van de voormalige Haagse wethouder Richard de Mos, was eerder al verdachte in een onderzoek naar witwassen en illegaal gokken. Dat blijkt uit stukken van de politie. A. is ook verdachte in het corruptie-onderzoek dat De Mos vorige maand zijn baan kostte.