Spionage? Vergeet James Bond

Schoolreis­je eindigt in an­ti-cli­max: Scheldende ouders en buschauf­feur

21:19 Een gezellig schoolreisje van Haagse basisschool De Jonge Wereld naar Archeon in Alphen eindigde maandag in een anti-climax. Enkele ouders kregen het tijdens de terugreis aan de stok met een buschauffeur. Er werd over en weer gescholden en geschreeuwd in het bijzijn van jonge kinderen.