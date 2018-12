Spitsreiziger op wenken bediend met nieuwe dienstregeling HTM

Dat maakt het Haagse vervoersbedrijf vandaag bekend. De nieuwe dienstregeling voor 2019 start op zondag 9 december.



Reizigers die in de spits reizen hebben vooral baat bij de nieuwe dienstregeling. De spits duurt in het nieuwe jaar een uurtje langer, wat concreet betekent dat er tot 19.00 uur meer trams en bussen rijden. Randstadrail 3 en 4 houden hun frequentie van twaalf trams per uur tijdens de spits. Tramlijn 6 gaat van zes naar zeven trams per uur tijdens de drukke momenten van de dag.



Volgens HTM-zegsvrouw Marijke Poppelier speelt de vervoerder hiermee in op de verruimde vraag. ,,We merken dat het ontzettend druk is, vooral op lijn 3 en 4”, stelt de woordvoerster. ,,Er is dus een stijgende vraag. Ook zien we dat mensen steeds later op de dag ervan gebruik willen maken. We hadden dit jaar de gelegenheid om hierop in te spelen. We moeten blijven zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen op onze lijnen.”